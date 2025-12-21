A japán sportkocsi, ami Porschékra vadászott

A Toyota Supra első három nemzedéke is megdobogtatta az autórajongók szívét, ám az 1993-ban debütált negyedik kiadás mindegyik közül a leghíresebb, aminek több oka is van. Egyrészt a Toyota a világ egyik legjobban tuningolható autóját alkotta meg ezzel a Suprával, a soros hathengeres motorból eredeti teljesítménye többszörösét is ki lehet préselni. Másrészt képességei révén a Halálos Iramban filmekben is feltűnt, amivel korszakos legendává nőtte ki magát. A típus premierjekor az Autó-Motor magazinban egy részletes bemutató jelent meg - akkor még kevesen gondolták volna, hogy a Toyota sportkocsijának mekkora hatása lesz!

Targa tetővel is elérhető volt a híres sportkocsi

Fotó: Autó-Motor

A legerősebb japán sportkocsi volt a maga idejében

Az új Suprát az európaiak csak a Frankfurti Autószalonon, szeptemberben láthatták első ízben, pedig május óta sorozatban gyártják a Toyota motomacsi üzemében. Világpremierjét 1993 februárjában a Chicagói Kiállításon tartotta, árusítása Japánban májusban, Amerikában júniusban kezdődött meg. Most végre a közelünkbe került e szupersportautó, amely elsősorban Porschéék életét keserítheti meg. Azon lehet vitatkozni, kinek tetszik a kocsi formája, kinek nem, annyi biztos, hogy rendkívül feltűnő, agresszív külsőt öltött a Supra, a hatalmas hátsó szárny, az erős kontúrral megrajzolt, három fényszórót bújtató lámpaegység és a levehető tető vonzza a szemet. Ma, amikor döntő szerepe van az eladásokban az autók megjelenésének, nagy jelentőséget tulajdoníthatunk a formának, egy sportautó esetében azonban arra talán még kíváncsibb az ember, mi rejtőzik a ruha alatt. A Supra orrmotoros, hátsókerék-hajtású. Gépházában 3,0 literes, hosszirányban beépített, soros hathengerest találunk, amelyet két turbó lélegeztet a huszonnégy szelepes hengerfejen keresztül. Megdöbbentő, mekkora erővel képes húzni a Toyota, s ebben az élményben nem is annyira a 330 lóerő vagy a 441 Nm nyomaték a legérdekesebb, hanem az a spontán készség, ahogyan a gázpedál taposására nekiiramodik az autó. A turbós motorok jellegzetes hibája, hogy csak viszonylag magas fordulatszámon húznak igazán, eleinte szinte lomhák, s csak amikor a feltöltő rendesen nyomja a levegőt, kapnak életre. A Toyotánál ez a jelenség teljesen ismeretlen, méghozzá a két turbó ügyes vezérlésének köszönhetően. Kis fordulaton csak az egyik turbót hajtják, így érhető el, hogy már 2000-nél a legnagyobb nyomaték több mint 80 százaléka rendelkezésre álljon. Gyakorlatilag észrevehetetlen az átmenet, amikor a második feltöltő is munkába lép.