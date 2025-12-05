Csekkolja ezeket az adatokat, különben brutálisan ráfizet!

Hírlevél
19 órája
Olvasási idő: 3 perc
Tessék összenézni az autó és a forgalmi számait. Az ingyenesen használható JSZP a másik kulcsa az adategyeztetés.
Magyar sajátosság a jármű-adásvételnél kötelező eredetiségvizsgálat, de annak egy részét már a vásárló is megcsinálhatja a szemrevételezésnél. A korábbi sérülések felismerése, a műszaki elhasználódás észlelése hozzáértést követel, de az adategyeztetést bárki könnyedén el tudja végezni. Az egész azzal kezdődik, hogy a forgalmiban szereplő alvázszámot összeolvassa az ember. Előbbinél nem a gyakran a szélvédő tövében is megismételt, hanem a karosszériavázba nyomott szám a fontos, ami típustól függően az utas- vagy a motortérben, netán az alvázon található.

Az adategyeztetéshez megkerülhetetlen Jármű Szolgáltatási Platform grafikája.
Használtautó-adategyeztetéskor a forgalmi, illetve a JSZP a hiteles forrás
Fotó: Nyilvantarto.hu

A Jármű Szolgáltatási Platform segít az adategyeztetésben

A motorszámnál fontos a sérülésmentesség és a jó olvashatóság – olcsó, nem feltétlen legális forrásból származó motor beépítésénél a „sérült a motorszám, motorkódot kap az autó” megoldás az elterjedt. Mivel a legújabb forgalmikban a motorszám már nem szerepel, azt a JSZP platformon lehet megtalálni, az ott szereplővel kell összevetni az autóban található motor azonosítóját. Az ingyen igénybe vehető Jármű Szolgáltatási Platform nagy segítség, a futásteljesítményről, az esetleg a járműre vonatkozó hatósági korlátozásokról lehet információkat megtudni. Megtalálhatóak még a jármű egyedi azonosítóira vonatkozó, a korábbi vizsgálatok során tett megállapítások, illetve a 2019. január 1-et követő kártörténeti adatok is elérhetőek.
 

 

