Békésen pakolászott a kocsi mögött; isteni csoda, hogy ezt élve megúszta

baleset

A csodával határos módon úszott meg sérülés nélkül egy balesetet egy nő. Fékezés nélkül érkezett az ámokfutó.
balesetszerencseámokfutó

Elképesztő felvételt rögzített egy térfigyelő kamera december 29-én Brazíliában. Az út szélén parkoló motor és autó között pakolászott egy nő, amikor egy ámokfutó fékezés nélkül letarolta az álló járműveket.

A szerencsés nő pontosan azon a ponton állt, ahol az ütközés ellenére is biztonságban volt: az elsodort motor roncsa pont elkerülte, így az ijedtségen kívül nem esett baja.

Videón az ámokfutó tarolása:

 

