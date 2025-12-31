Békésen pakolászott a kocsi mögött; isteni csoda, hogy ezt élve megúszta

A csodával határos módon úszott meg sérülés nélkül egy balesetet egy nő. Fékezés nélkül érkezett az ámokfutó.
Elképesztő felvételt rögzített egy térfigyelő kamera december 29-én Brazíliában. Az út szélén parkoló motor és autó között pakolászott egy nő, amikor egy ámokfutó fékezés nélkül letarolta az álló járműveket.
A szerencsés nő pontosan azon a ponton állt, ahol az ütközés ellenére is biztonságban volt: az elsodort motor roncsa pont elkerülte, így az ijedtségen kívül nem esett baja.
Videón az ámokfutó tarolása:
