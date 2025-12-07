Új vásárlói igényekre reagál az Audi

Az Audi új, extrákat vezet be a 2026-os modellévben a A5, Q5, A6, A6 e-tron, és Q6 e-tron sorozatoknál: gyárilag beépített, nagy felbontású fedélzeti kamerát tesznek elérhetővé. A dashcamet diszkréten, közvetlenül a belső visszapillantó tükör talpába építik be, kívülről lényegében alig lesz látható. A kamera 4K felbontású videók rögzítésére képes, lefedve a jármű előtti teljes területet, sőt egy speciális, fényérzékeny szenzor jóvoltából sötétben vagy rossz látási viszonyok között is kifogástalanul működik.

Sok autós vásárol fedélzeti kamerát. Az Audi ezért saját rendszert fejlesztett autóihoz

Fotó: Audi

Az Audi kamerája okosabb, mint gondolnánk

A kamera működtetése egyszerű, hiszen a felvételek indítása és leállítása a központi kijelzőn elérhető alkalmazáson keresztül történik. Különösen fontos funkció az "esemény rögzítés", amely egy folyamatosan íródó rögzítést használ. Amikor az esemény funkció aktiválódik – akár manuálisan, akár automatikusan egy baleset, vészfékezés vagy a vészvillogó bekapcsolása következtében – a rendszer elmenti az incidenst megelőző 30 másodpercet, valamint az azt követő 30 másodpercet. Ez a 60 másodperces szekvencia pontosan dokumentálja a kritikus eseményt. A biztonsági és jogi szempontoknak megfelelően a gyártó kiemeli, hogy minden adat és felvétel kizárólag helyileg, egy SD-kártyán tárolódik, és semmilyen információ nem kerül ki a járműből, ezáltal garantálva a felhasználói adatok védelmét. A rögzített vizuális anyagon túlmenően a kamera egyidejűleg rögzíti a navigációs adatokat, a sebességet és az időpontot is, ami szükség esetén értékes információkat szolgáltathat. A felvételek megtekinthetők nagy formátumban, közvetlenül a jármű központi kijelzőjén.