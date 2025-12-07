Új vásárlói igényekre reagál az Audi

Az Audi új, extrákat vezet be a 2026-os modellévben a A5, Q5, A6, A6 e-tron, és Q6 e-tron sorozatoknál: gyárilag beépített, nagy felbontású fedélzeti kamerát tesznek elérhetővé. A dashcamet diszkréten, közvetlenül a belső visszapillantó tükör talpába építik be, kívülről lényegében alig lesz látható. A kamera 4K felbontású videók rögzítésére képes, lefedve a jármű előtti teljes területet, sőt egy speciális, fényérzékeny szenzor jóvoltából sötétben vagy rossz látási viszonyok között is kifogástalanul működik.
Az Audi kamerája okosabb, mint gondolnánk
A kamera működtetése egyszerű, hiszen a felvételek indítása és leállítása a központi kijelzőn elérhető alkalmazáson keresztül történik. Különösen fontos funkció az "esemény rögzítés", amely egy folyamatosan íródó rögzítést használ. Amikor az esemény funkció aktiválódik – akár manuálisan, akár automatikusan egy baleset, vészfékezés vagy a vészvillogó bekapcsolása következtében – a rendszer elmenti az incidenst megelőző 30 másodpercet, valamint az azt követő 30 másodpercet. Ez a 60 másodperces szekvencia pontosan dokumentálja a kritikus eseményt. A biztonsági és jogi szempontoknak megfelelően a gyártó kiemeli, hogy minden adat és felvétel kizárólag helyileg, egy SD-kártyán tárolódik, és semmilyen információ nem kerül ki a járműből, ezáltal garantálva a felhasználói adatok védelmét. A rögzített vizuális anyagon túlmenően a kamera egyidejűleg rögzíti a navigációs adatokat, a sebességet és az időpontot is, ami szükség esetén értékes információkat szolgáltathat. A felvételek megtekinthetők nagy formátumban, közvetlenül a jármű központi kijelzőjén.