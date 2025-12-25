Karácsonykor mézeskalács-utakon száguldoznak az Audik

Modellautók száguldoznak a műhóban a Mézeskalács-város útjain, ezzel a stop-motion animációval búcsúztatja a 2025-ös évet az Audi. Ha nem is feltűnően, de a jövőre 50 éves évfordulóját ünneplő öthengeres benzinmotort használó típusok is szép számmal jelen vannak a rövid alkotásban, amelyet Mesterséges Intelligencia használata nélkül hoztak össze rengeteg fénykép összefűzésével.

Stop-motion animációval búcsúztatja a 2025-ös esztendőt az Audi

Fotó: Audi

A videóban felbukkannak a Győrben gyártott modellek is, a TT kupé mellett az RS 3 szedán is fontos szerepet játszik a bő másfél perces alkotásban. Jó szórakozást!

