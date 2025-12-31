Vérfagyasztó videó, a semmiből tűnt fel a száguldó vonat

A KRESZ-oktatás és a vezetési leckék során általában mindenkinek a fejébe verik, hogy egy vasúti átjárónál akkor is körül kell nézni, ha a fénysorompó fehéren villog. Egy autó vezetője Sződligetnél élesben tapasztalhatta meg december 16-án, hogy miért is sulykolják ezt annyira.

Hiába mutatott szabad jelzést a lámpa, hiába voltak nyitott állapotban a sorompók, jobbról vészfékezve és dudálva érkezett egy vonat. A sofőr átkelés előtt szerencsére körülnézett, így a szerelvénytől biztonságos távolságra állt meg.

Videón, ahogy ijedtében káromkodva fékezett az autó vezetője:

Legyen ez örök emlékeztető arra, hogy akármennyire értelmetlennek is tűnik logikailag, a fénysorompó villogó fehér fénye mindig csak azt jelzi, hogy a berendezés működik. Vagy jól, vagy rosszul, ezért érdemes átkelés előtt szétnézni!