Figyelem! Hétfőtől kaphatók a 2026-os autópálya-matricák!

Az elővásárlás keretében megváltott 2026-ra érvényes éves autópálya-matricák 2026. január 1-én 0 órától használhatóak, azaz akkortól biztosítanak úthasználati jogosultságot 2027. január 31-én éjfélig. Ennek megfelelően – bár a vásárlás 2025-ben történik – ezek az e-matricák 2025. december 31-ig még nem használhatóak a hazai díjköteles autópályákon és autóutakon.

Az éves autópálya-matricák online is megvásárolhatók

Fotó: NÚSZ Zrt.

Az új autópálya-matrica is elérhető december 8-tól

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. a 2026-ra érvényes autópálya-matricák elővásárlásához a társaság hivatalos honlapját, a nemzetiutdij.hu oldalt ajánlja. Bár az oldalon regisztráció nélkül is lehet vásárolni, a NÚSZ Zrt mégis a regisztrációt javasolja, mert így a későbbi vásárlások alkalmával a tévesztések (pl. rendszámelírás, díjkategória-tévesztés) lehetősége lényegében megszűnik, és ez esetben a vásárlást igazoló ellenőrző szelvényt sem kell 3 évig megőrizni. A NÚSZ Zrt. felhívja a figyelmet arra, hogy a nemzetiutdij.hu oldalon történő e-matrica vásárlásnál a kuncsaftok ügyeljenek az érvényesség évének beállítására, azaz a 2026-os év kiválasztására, mert a kiválasztott év korrigálására utólag nincs lehetőség. Fontos tudni azt is, hogy 2025. december 8-tól a jövő évi éves országos és vármegyei e-matricák mellett az új terméknek számító éves M1 regionális úthasználati jogosultság is megvásárolható lesz.