Óvatosan, van egy buktató a digitális autópálya-matrica esetén!

Ausztriában 2026-ban lesz az utolsó éve a szélvédőre ragasztható vignettának. A digitális autópálya-matrica esetén van egy nagyon fontos határidő.
ASFINAGútdíjautópálya matricaautós hír

Ausztriában 2026-ban lesz utoljára szélvédőre ragasztható autópálya-matrica (piros színű lesz a búcsúzó szezonban), amelyek helyett digitálisan megvásárolható engedélyeket vezettek be. Ezzel kapcsolatban arra figyelmeztet az osztrák autópálya-fenntartó ASFINAG, hogy csak legális forrásból vásárolják meg a digitális matricákat az ügyfelek, mert több csaló weboldal is van, amelyek csak adatlopásra utaznak.

Osztrák autópálya-matrica csokor alpesi táj előtt.
A rövidebb hatályú digitálisan vett osztrák autópálya-matrica azonnal, a hosszabbak 18 nap késéssel lépnek érvénybe. A ragasztós matricánál nincs ilyen megkülönböztetés
Fotó: ASFINAG

A digitális osztrák autópálya-matrica nem mindig érvényes azonnal

Azonban aki közvetlenül az ASFINAG weboldalán vagy azzal szerződött partnernél vásárolja meg digitálisan az autópálya-matricát, annak egy nagyon fontos határidőt kell fejben tartania. A 2 hónapos illetve éves érvényességű matrica csak a megvásárlást követően 18 nappal lesz érvényes, és ezen még felár ellenében se lehet változtatni – vannak weboldalak, amelyek ezt ígérik. Akit érvényes autópálya-matrica nélkül kapnak el az ellenőrök, annak 120 euró büntetést kell fizetnie – az ASFINAG weboldalán rendszám-lekérdezéssel lehet ellenőrizni a matrica érvényességét. Kivételt csak az jelent, amikor valaki személyesen az ÖAMTC vagy ARBÖ autós klubok irodájában vásárolja meg a digitális 2 havi vagy éves matricát, az azonnal legálisan használhatja az osztrák autópályákat azokkal. Annyiból érdemes az ASFINAG weboldalán vásárolni az osztrák autópálya-matricát, hogy ott rögtön a további útdíjas gyorsforgalmi szakaszokra is be lehet szerezni az engedélyt.
 

Fotó: ASFINAG

 

 

