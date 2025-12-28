Rendkívüli bejelentés az autópálya-matricákról! Ezt minden autósnak tudnia kell!

Ahogy korábban megírtuk, 2026-ban beolvad a Magyar Közút szervezetébe a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt, az informatikai átállás miatt 2025 utolsó és 2026 első napján lesz pár olyan óra, amikor részlegesen leáll az útdíjfizetés és az e-matrica-értékesítés. Mivel ez idő alatt is fizetősek az érintett útszakaszok, a közlekedőknek előre kell gondoskodnia a megfelelő autópálya-matrica megvásárlásáról, vagy épp az útdíj megfizetéséről.

2025 december 31 és 2026 január 1 fordulóján informatikai átállás miatt szünetel az autópálya matrica vásárlás, de ilyenkor is fizetős marad az úthasználat - előre kell megváltani a jogosultságot

Fotó: NÚSZ

Néhány órán át nem lesz/nehéz lesz autópálya-matrica váltása

Az útdíjfizető-rendszer előreláthatóan december 31-én 23:15-kor áll le a szolgáltatás, és január 1-én 14:15-kor áll vissza minden az ügyfelek számára a megszokott menetrendbe. A HU-GO egyenleget illetve viszonylati jegyet előre kell megvásárolnia annak, aki az érintett időben igénybe akarja venni a fizetős útszakaszokat. Az autópálya-matricát vásárlók számára december 31-én 23:15 és január 1 7:15 között várható részleges leállás az értékesítésben, ez idő alatt csak nagyobb töltőállomásokon, illetve online viszonteladóknál lehet majd csak e-matricát vásárolni.

Fontos jövő évi változás még, hogy a 3,5 tonnát meghaladó lakóautóknak az eddigitől eltérően már nem az útdíjfizetés hatálya alá tartoznak (tehát nem a HU-GO-rendszerben kell fizetni utánuk), hanem e-matricát kell váltaniuk. Az, hogy D1 vagy D2 kategóriába tartozik a kérdéses lakóautó, a Nemzeti Útdíjfizető weboldalán megtalálható ismertető alapján deríthető ki.

