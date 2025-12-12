Szorul a hurok az autószervizek nyaka körül

A Roland Berger konzultációs cég világszerte 13 nagy autópiacon 600 szerviz és 6000 autótulajdonos megkérdezésével készítette el "Automotive Aftermarket Pulse 2025" nevű tanulmányát, amiből kiderül, hogy egyre nagyobb a pénzügyi nyomás az autószervizeken. A vizsgált 13 régióból 11-ben az autótulajdonos kevesebbet költöttek az autójuk karbantartására, mint egy évvel korábban, igaz, ebben benne van az is, hogy egyre inkább (57%) az utángyártott alkatrészeket vásárolják – jellemzően a vidéki területeken, illetve az olcsóbb autók használói tesznek így. A fennmaradó két régióban, az USA-ban és Mexikóban épp csak emelkedett a költés, de az is csak az inflációnak volt betudható, nem jelent tényleges többletköltést a korábbihoz képest.

Ha csak nem klasszikusokra specializálódnak, az autószervizeknek komoly befektetéseket kell tenniük ahhoz, hogy a piacon maradjanak

Fotó: Autó-Motor

Kényelmi szolgáltatásokat kell nyújtania az autószervizeknek

Az egyre inkább árérzékeny vásárlók mellett a független autószervizek azzal is küzdenek, hogy egyre többször lenne szükség vezetőtámogató rendszerek javítására, azonban azokra nem felkészültek. Van, ahol még a szenzorcserét se vállalják el, de sok esetben ahol ezt elvégzik, az azt követő kalibrálásra már nincs lehetőségük. Itt meg kell jegyezni, hogy az egyes autógyártók saját kalibrációs előírásokat szabnak meg, ami egy-egy gyártóra specializálódott szervizben még megvalósítható (pontosan kalibrált vonalakkal rendelkező 50-70 m2-es helyiség, amelyet más célra nem lehet használni), de többmárkás kereskedésnél már nem életszerű több ilyen helyiség fenntartása. Az új technológiák mellett még a kényelmi faktor is egyre fontosabb az autótulajdonosoknak, a felár ellenére előnyben részesítik azokat a szervizeket, ahol hozom-viszem szolgáltatással meg tudják oldani a karbantartást úgy, hogy nekik nem kell változtatniuk a napirendjükön. Ez az Európában és a Közel-Keleten elterjedt szolgáltatás egyre inkább hódít Amerikában, Kínában az autósok 26%-a el is várja azt.