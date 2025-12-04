Brutálisan megugrott a használtautó-import – de vajon melyik márka tarol?

A DataHouse adatai szerint novemberben 11 075 import használt személyautó kapott magyar rendszámot, ami 14,6 százalékkal haladja meg a tavalyi hasonló időszak 9 660-as értékét. A második félévben jelentősen megugrott a használt autók behozatala, ami egybeesett a forint árfolyamának erősödésével: az euróhoz mért árfolyam ekkor lépett tartósan a 400 forintos szint alá.

Egyre több import használt autó érkezik hazánkba

Fotó: Autovista24

Az import használt autók között a VW a legnépszerűbb

A használtautó-import mennyisége 2025 első tizenegy hónapjában összesen 118 257 volt, ami 15,3 százalékkal szárnyalja túl az előző év hasonló időszakában regisztrált 102 523-as értéket. Ugyanebben az időszakban az újautó-eladások száma is érezhetően növekedett: a 117 510-es mennyiség 7,1 százalékkal múlja felül az egy évvel korábbi 109 729-es darabszámot.

A használtautó-import legnépszerűbb márkája továbbra is a Volkswagen 12,8 százalékos részesedéssel, melyből csaknem másfélszer annyit hoztak be, mint a fej fej mellett található Opelből és Fordból (8,5-8,5%). A negyedik helyet az Audi (6,5%) tartja, az ötödik helyen pedig a Toyota (5,9%) áll. Érdekesség, hogy a tavaly még ötödik helyen álló BMW idén a nyolcadik helyre esett vissza (4,4%), maga elé engedve a Hyundait (5,1%) és a Mercedest (4,9%) is.