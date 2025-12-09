A rendőrök is alig hitték el, mit merészelt megtenni egy sofőr az autópályán

Hírlevél
Egy autós leparkolt a németországi A6-os autópálya közepén, és elaludt. Kész csoda, hogy nem történt baleset.
A lehető legrosszabb helyen szundított el egy ittas sofőr december 7-én hajnalban. A rendőrök egy kivilágítatlanul álló Audi A6-osról kaptak bejelentést a németországi A6-os autópályáról, Sinsheim környékéről. Baleset csak azért nem történt, mert a környéken járó autósok a leállósávba húzódtak, és a vészvillogó bekapcsolásával jelezték a veszélyt a többi közlekedő számára.

Nem a részeg sofőrön múlt, hogy nem történt baleset

A mentők a bezárt kocsiban egy 34 éves, mélyen alvó férfit találtak, akit először nem is tudtak felébreszteni. A tűzoltóknak kellett felfeszíteniük az ablakot, ezt követően jöhetett a szonda: ez a jelenlévőket egyáltalán nem meglepve meglehetősen magas véralkoholszintet mutatott ki.

A férfi jogosítványát azonnal elvették, és vérvizsgálatra vitték a rendőrőrsre. A forgalmi akadályt képező autót elvontatták.

 

