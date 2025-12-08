Bamba birkaként bámulta a balesetet, ő is pórul járt az M4-esen - videó

Az M4-es főváros felé vezető oldalán történt nemrégiben egy baleset, amelyhez mentőhelikopter is érkezett. Az országhatár felé vezető oldalon zavartalanul haladt a forgalom egészen addig, amíg egy sofőr a helyszín mellé érve szinte állóra nem fékezte az autóját.

A mögötte haladó is lassított, de érkezett egy harmadik autó, amelynek sofőrje nem figyelt. Lehet, hogy telefonozott, az is lehet, hogy ő is a balesetet nézte, mindenesetre belerohant az előtte lévő két autóba. A felvételen jól látszik: csak az utolsó pillanatokban kezdett el fékezni.

A baleset felvétele a képre kattintva tekinthető meg!

Ráfutásos baleset lett a bámészkodásból

Az autópálya-kezelő korábban több alkalommal is felhívta már a figyelmet az ilyen helyzetekben rejlő veszélyekre, de sok embernél még mindig egy-egy baleset bámulása, fotózása, videózása a fontos a biztonságos közlekedés helyett.

Az eset kapcsán az MKIF Zrt. ismét figyelmeztetett: balesetnél ne videózzunk, ne bámészkodjunk, egyrészt mert balesetveszélyes, másrészt kegyeleti, erkölcsi okokból is aggályos!