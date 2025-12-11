Beletaposott a fékbe a betonkeverős, borzalmas vége lett - videó

Kanyargós hegyi úton száguldott lefelé egy betonkeverő, amikor a sofőr egy kanyarban észrevette, hogy nincs egyedül, szemből is jönnek. Megijedt a kamerás autótól, erősen a fékbe taposott - és már meg is történt a baleset.

A hirtelen fékezés miatt a jármű azonnal keresztbe fordult az úton, és irányíthatatlanul sodródni kezdett. A szemből érkezőt elkerülte ugyan, a szalagkorlátot viszont átszakította. A videó leírásából nem derült ki, hogy történt-e személyi sérülés.

Videón a látványos baleset: