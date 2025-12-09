Vérfagyasztó videó: óriási sebességgel repült át a körforgalom felett egy autó

Megdöbbentő baleset történt gyakorlatilag közvetlenül egy nagyváradi térfigyelő kamera orra előtt: egy autós akkora sebességgel hajtott be egy körforgalomba, hogy átrepült rajta, sőt két másik autó felett is.

A rendőrség megállapította, hogy az 55 éves sofőr nem volt ittas, és más tudatmódosító szereket sem fogyasztott. A Maszol.hu szerint a sofőr súlyos cukorbeteg, aki sokkot kapott vezetés közben.

Videón a baleset:

A férfit a tűzoltók szabadították ki az autójából, könnyebb és közepesen súlyos sérülésekkel szállították kórházba.