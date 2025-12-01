Félelmetes baleset, ütközés után repült egy autó az M1-esen - videó

Látványos baleset történt nemrég az M1-es autópályán: kisebbfajta csoda, hogy a résztvevői könnyű sérülésekkel szálltak ki az autóból. Jó látási viszonyok mellett, száraz burkolaton érkezett egy autó a külső sávban, majd lassan, minden jelzés és előjel nélkül áthajtott a belső sávba, egyenesen a szalagkorlátnak. A sofőr feltehetően próbálta menteni a helyzetet, korrigált, de újra a szalagkorlátnak ütközött.

Ezután az autó a külső szalagkorlát felé vette az irányt, ahol a korlátnak hajtott, felborult, és a levegőben háromszor át is fordult. Szerencsére a kerekeire érkezett a jármű, az utasok pedig kiszálltak az autóból. Az autópálya-kezelő köszönetet mondott azoknak, akik megálltak segíteni.

Videón a baleset:

A túloldalon persze rögtön megindult a katasztrófaturizmus, belassult a pálya forgalma, és majdnem ráfutásos baleset is lett belőle. Ez a sokszor emlegetett fantomdugó.