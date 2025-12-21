F1-es pályán akart menőzni, ezt az égést soha nem heveri ki

A Citroën Ami egy kompakt, teljesen elektromos, kétüléses városi közlekedési eszköz, amely legfeljebb 45 km/h-s sebességre képes 70 kilométeres hatótávolság mellett. A hagyományos autókhoz képest egyszerűsített formája miatt néha mopedautóként is emlegetik, szóval aki F1-eseket idéző teljesítményt vár tőle, könnyen válhat egy baleset kínos szereplőjévé.

Pontosan ez történt egy sofőrrel Monacóban, aki a korábban Loews-, ma már Fairmont-kanyarként ismert hajtűben próbálgatta a miniautó kanyarképességeit. Az első próbálkozás még sikeres volt, visszafelé, a lejtőn lefelé viszont túl nagy volt a tempó. A borulás valószínűleg csak a sofőr büszkeségén ejtett (elég nagy) csorbát.

Videón a baleset: