Ezt látja egy motoros, amikor egy autós ész nélkül letarolja – videó

A motoros egy családi születésnapról tartott hazafelé a Könyves Kálmán körúton még októberben, amikor a Vajda Péter utcából egy autós minden előjel nélkül kifordult elé. Az autós olyan hirtelen érkezett, hogy a baleset elkerülhetetlen volt. A helyzetet még veszélyesebbé tette, hogy nem a szélső sávba kanyarodott, hanem azonnal a középső sávba vágódott ki.

„Honnan kerültél ide? Gyorsabban jöttél, mint a forgalom” – hangzott az autós tanulságos, felelősséghárító reakciója, de a helyszínen tartózkodó szemtanúk, a kamerafelvétel és a helyszínelők sem támogatták az autós védekezését. A rendőrök végül megelégelték, és figyelmeztették a sofőrt, hogy fejezze be a hazudozást – írta a Bpiautosok.hu olvasója.

Így nézett ki a baleset a motoros szemszögéből:

A helyszínelőkben fel sem merült, hogy a motoros túllépte volna az útszakaszon megengedett 70 km/h-s sebességet. A balesetet a férfi nyolc napon belül gyógyuló sérülésekkel megúszta, de a motorja – egy 20 éves, sérülésmentes, garázsban tartott és nagy becsben álló gép – gazdasági és műszaki totálkáros lett.