Megálltak a pirosnál, sokáig felejthetetlen balesetet láttak - videó

Egy teherautós orra előtt történt elképesztő baleset egy keresztetődésben, a jelenetet nemcsak a fedélzeti kamerája, hanem a térfigyelők is rögzítették. A sofőr egy piros lámpa miatt lassított, amikor váratlanul egy autó repült el a járműve előtt.

A repülő autó valójában az összes sáv felett átrepült, és a felvételek alapján egyetlen másik járműben sem tett kárt. A vezetője valószínűleg túllépte a megengedett sebességet, aztán megcsúszott. A kocsi egyenesen nekihajtott a padkának, ez dobta fel a levegőbe. Úgy tudni, a balesetben csak az autó vezetője sérült meg, de ő sem életveszélyesen.

Videón a baleset: