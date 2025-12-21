Teherautó elé hajtott, azonnal szellemmé változott a robogós

Különös baleset történt közvetlenül egy (hátrafelé néző) fedélzeti kamera előtt. Egy robogós minden bizonnyal ki akarta kerülni az álló sort, de a forgalommal szemben próbálkozott a manőverrel.

Amint megpróbálta megelőzni a kamerás autót, egy szemből érkező teherautó letarolta. A robogó rakománya egy vödör festék volt, ezzel igyekezett valahova a férfi, az ütközés után őt és az utat is beterítette az anyag. Személyi sérülés szerencsére nem történt.

Videón a baleset: