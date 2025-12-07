Szörnyű baleset, leesett a szőke lány a motorról - videó

A saját kárán tanulta meg egy szőke lány, hogy ha felül egy motorra utasként, inkább kapaszkodnia kellene kamerázás helyett. A felvétel egyébként nagyszerűen sikerült, már ha egy baleset megörökítése volt a cél.

A motor vezetője egykerekezni próbált, a mögötte ülő lány viszont egy kézzel nem tudott a helyén maradni. Szerencsére nem sérült meg súlyosan, a videót saját maga töltötte fel a netre - ennek az esésnek azonban sokkal súlyosabb vége is lehetett volna.

Videón a baleset: