Szörnyű baleset, leesett a szőke lány a motorról - videó

Utassal egykerekezett egy motoros, nagy esés lett belőle. Videón a tanulságos baleset.
autós hírmotorbaleset

A saját kárán tanulta meg egy szőke lány, hogy ha felül egy motorra utasként, inkább kapaszkodnia kellene kamerázás helyett. A felvétel egyébként nagyszerűen sikerült, már ha egy baleset megörökítése volt a cél.

A motor vezetője egykerekezni próbált, a mögötte ülő lány viszont egy kézzel nem tudott a helyén maradni. Szerencsére nem sérült meg súlyosan, a videót saját maga töltötte fel a netre - ennek az esésnek azonban sokkal súlyosabb vége is lehetett volna.

Videón a baleset:

 

