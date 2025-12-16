Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
autós hír

Megpróbált betolakodni a teherautó elé, iszonyatos baleset lett belőle - videó

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Mindenáron előrébb akart jutni egy olasz autós. Csúnya baleset lett a vége.
Link másolása
Vágólapra másolva!
autós hírbalesetbesorolás

Egy olasz autós úgy érezte, van annyi helye egy sávelfogyásnál, hogy megelőzze a kamerás teherautót. Az nem kifejezés, hogy elszámolta magát: súlyos baleset lett a tolakodás vége.

Az autó vezetője nem számolt a terelőszigettel, amelynek padkája átdobta az út túldoldalára az autót. A hegyoldalban pont egy lépcsősor volt, amely rámpaként dobta a levegőbe az autót.

Videón a baleset:

[Italy] Car tries to merge in front of truck
byu/MikeHeu inRoadcam

A roncsokból a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk a sofőrt, aki súlyos sérülésekkel ugyan, de túlélte az abszolút elkerülhető balesetet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!