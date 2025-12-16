Megpróbált betolakodni a teherautó elé, iszonyatos baleset lett belőle - videó

Mindenáron előrébb akart jutni egy olasz autós. Csúnya baleset lett a vége.
Egy olasz autós úgy érezte, van annyi helye egy sávelfogyásnál, hogy megelőzze a kamerás teherautót. Az nem kifejezés, hogy elszámolta magát: súlyos baleset lett a tolakodás vége.
Az autó vezetője nem számolt a terelőszigettel, amelynek padkája átdobta az út túldoldalára az autót. A hegyoldalban pont egy lépcsősor volt, amely rámpaként dobta a levegőbe az autót.
Videón a baleset:
A roncsokból a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk a sofőrt, aki súlyos sérülésekkel ugyan, de túlélte az abszolút elkerülhető balesetet.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!