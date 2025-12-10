Ettől az agyatlan előzéstől mindenkiben megállt az ütő Miskolcon - videó

Minden KRESZ-szabályra fittyet hányva előzött egy autós Miskolcon, az elképesztő manővert fedélzeti kamera rögzítette. Mások szerencsére észnél voltak helyette, így nem történt baleset.

"Záróvonal, forgalommal szemben haladás, életveszély. Nem úszhatja meg" - foglalta össze röviden a véleményét a Bpiautosok.hu olvasója.

Nem sokon múlt a baleset - videó:

A videó első felében egy M0-son rögzített jelenet látható: a fehér furgon vezetője mindent megtett, hogy előrébb jusson a dugóban, közben egy másik autóssal is összetűzésbe került.