Ettől az agyatlan előzéstől mindenkiben megállt az ütő Miskolcon - videó

A záróvonalat átlépve, a forgalommal szemben előzött egy autós Miskolcon. Óriási baleset lehetett volna az ámokfutásból.
Minden KRESZ-szabályra fittyet hányva előzött egy autós Miskolcon, az elképesztő manővert fedélzeti kamera rögzítette. Mások szerencsére észnél voltak helyette, így nem történt baleset.
"Záróvonal, forgalommal szemben haladás, életveszély. Nem úszhatja meg" - foglalta össze röviden a véleményét a Bpiautosok.hu olvasója.
Nem sokon múlt a baleset - videó:
A videó első felében egy M0-son rögzített jelenet látható: a fehér furgon vezetője mindent megtett, hogy előrébb jusson a dugóban, közben egy másik autóssal is összetűzésbe került.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!