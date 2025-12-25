90 év után elkészült az utolsó benzines Jaguar

2025. december 19-én legördült az utolsó Jaguar F-Pace a solihulli gyártósorról, ezzel véget ért a belső égésű motorok korszaka 90 éves márka történetében. A fekete színű szabadidő-autó egyenesen a Jaguar Daimler Heritage Trust gyűjteménybe került, csak különleges alkalmakon hozzák majd elő. Most úgy egy év szünet következik, mire megérkezik az első villanyautó, amellyel nem a tömegautó-piacra céloznak. Viszonyításként a búcsúzó modell egy F-Pace egy SVR modell 575 lóerős benzines motorral és 77 000 fontos indulóárral, az új villanyautó ehhez képest 120 000 fontos árról indul.

90 éve indult a benzines Jaguarok történelme, 2026 végén jön az elektromos korszak

Fotó: Jaguar

Elkészült az utolsó benzines Jaguar, felkészül az új villanyautó

A Jaguar Type 00 tanulmány mutatta az új irányt, milyen irányba akarják átpozicionálni a márkát, amely azonban nem mindenkinek jött be. Idő közben van pár előzetes információ az új modellről, eszerint a négyajtós kupé három hajtómotoros összkerékhajtást kap 1000 lóerős rendszerteljesítménnyel, akkumulátora 120 kWh kapacitású lesz és a Range Roverben is használt légrugós felfüggesztés gondoskodik a kényelemről. A szériaváltozat bemutatójára 2026 őszén kerítenek sort, az első ügyfélautókat valamikor 2027 első felében szállítják le.