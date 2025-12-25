90 év után elkészült az utolsó benzines Jaguar

2025. december 19-én legördült az utolsó Jaguar F-Pace a solihulli gyártósorról, ezzel véget ért a belső égésű motorok korszaka 90 éves márka történetében. A fekete színű szabadidő-autó egyenesen a Jaguar Daimler Heritage Trust gyűjteménybe került, csak különleges alkalmakon hozzák majd elő. Most úgy egy év szünet következik, mire megérkezik az első villanyautó, amellyel nem a tömegautó-piacra céloznak. Viszonyításként a búcsúzó modell egy F-Pace egy SVR modell 575 lóerős benzines motorral és 77 000 fontos indulóárral, az új villanyautó ehhez képest 120 000 fontos árról indul.
Elkészült az utolsó benzines Jaguar, felkészül az új villanyautó
A Jaguar Type 00 tanulmány mutatta az új irányt, milyen irányba akarják átpozicionálni a márkát, amely azonban nem mindenkinek jött be. Idő közben van pár előzetes információ az új modellről, eszerint a négyajtós kupé három hajtómotoros összkerékhajtást kap 1000 lóerős rendszerteljesítménnyel, akkumulátora 120 kWh kapacitású lesz és a Range Roverben is használt légrugós felfüggesztés gondoskodik a kényelemről. A szériaváltozat bemutatójára 2026 őszén kerítenek sort, az első ügyfélautókat valamikor 2027 első felében szállítják le.