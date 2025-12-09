Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elképesztő bejelentést tett Zelenszkij a béketervről – sorsdöntő napok előtt állunk

Sport

Szoboszlait hibáztatják a Szalah miatt kitört liverpooli botrányért

autós hír

Elszabadult egy teherautó kereke, ami ezután jött, azt látni kell! – videó

27 perce
Olvasási idő: 1 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Defekt miatt elszabadult egy teherautó kereke. A benzinkút és mindenki más is épségben maradt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
autós hírdefektbenzinkút

Benzinkút mellett kapott durrdefektet egy teherautó, emiatt elveszítette az egyik kerekét is. Az elszabadult kerék egyenesen az éppen a kúton tartózkodó motorosok felé indult, de végül pont olyan ívet írt le, hogy senkiben és semmiben nem tett kárt.

A kerék egy ideig még a saját útját járta, aztán az egyik férfi gondoskodott róla, hogy biztosan ne okozzon további bonyodalmakat.

A benzinkút kamerájának felvétele:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!