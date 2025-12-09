Elszabadult egy teherautó kereke, ami ezután jött, azt látni kell! – videó

Defekt miatt elszabadult egy teherautó kereke. A benzinkút és mindenki más is épségben maradt.
Benzinkút mellett kapott durrdefektet egy teherautó, emiatt elveszítette az egyik kerekét is. Az elszabadult kerék egyenesen az éppen a kúton tartózkodó motorosok felé indult, de végül pont olyan ívet írt le, hogy senkiben és semmiben nem tett kárt.
A kerék egy ideig még a saját útját járta, aztán az egyik férfi gondoskodott róla, hogy biztosan ne okozzon további bonyodalmakat.
A benzinkút kamerájának felvétele:
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!