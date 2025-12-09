Elszabadult egy teherautó kereke, ami ezután jött, azt látni kell! – videó

Benzinkút mellett kapott durrdefektet egy teherautó, emiatt elveszítette az egyik kerekét is. Az elszabadult kerék egyenesen az éppen a kúton tartózkodó motorosok felé indult, de végül pont olyan ívet írt le, hogy senkiben és semmiben nem tett kárt.

A kerék egy ideig még a saját útját járta, aztán az egyik férfi gondoskodott róla, hogy biztosan ne okozzon további bonyodalmakat.

A benzinkút kamerájának felvétele: