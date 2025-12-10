Több kocsi is elütötte a nőt, de itt még nem volt vége a különös balesetnek!

Figyelem, bárkivel megtörténhet! Nagyjából tíz bevásárlókocsit tolt konvojban a pláza alkalmazottja lefelé a lejtős mozgólépcsőn, a mankókerekek azonban nem akadnak be a lépcső "halszálkái" közé. Nagy csetepaté lett a dologból, hiszen a kocsik elszabadultak és fellöktek egy nőt a lépcső alján, majd ripityára törték a fotocellás, dupla üvegajtót!

Kis híján tragédia történt!

A fura történéseknek szerencsére nem lett komolyabb kárvallottja, és talán a hölgy is megúszta maradandó sérülések nélkül. Így vagy úgy, nem árt résen lenni, mert abszurd balesetek bármikor, bárhol történhetnek!