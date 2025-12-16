Botrány: tízezreket bírságolt tévesen a rendőrség!

Több tízezer autóst büntettek meg tévesen a rosszul működő telepített sebességmérő kamerák az Egyesült Királyságban, a bíróságokon eddig 36 000 tévesen kiszabott bírságot semmisítettek meg, de további több tízezer ügy még folyamatban van. A gondot az okos gyorsforgalmi utakat vezérlő rendszerben 2021 januárjában végzett szoftverfrissítés okozza, amikor 10 másodperces eltérést vezettek be a táblán megjelenő sebességérték és a kamerák átállása között. Például a táblán már 50 mérföld/órás (80 km/h) tempó szerepel, de a kamerák még a korábbi 40 mérföld/óra (64 km/h) alapján készítik a felvételeket.

Fotó: Surrey Police

A bírságok visszafizetése mellett komoly kártérítést is fizethet a brit állam

Annak köszönhetően derült ki a hiba, hogy a bíróságon többen is fedélzeti kamerás felvétellel tudták igazolni, hogy ők a jelzett sebességgel haladtak, mégis büntetést kaptak. Ezt követően a gyorsforgalmi utakat kezelő National Highways és a Közlekedési Minisztérium vizsgálatot indított, ami a probléma beazonosításához vezetett. A további hibák elkerülése végett a rendőrség egyszerűen leállította az érintett 154 darab sebességmérő kamerát, és dolgoznak a szoftverfrissítésen, hogy újra lehessen azokat élesben használni. A brit államnak több millió fontos kártérítést kell majd fizetnie a tévesen kiszabott bírságok visszafizetése mellett, voltak olyanok, akik elveszítették a jogosítványukat a tévesen kiszabott büntetés miatt, de sokakat küldtek fizetős továbbképzésekre is. Olyan is akadt, aki bíróságon próbálta bizonyítani az igazát, de elbukta a pert, és ezért büntetett előélete lett, ami a munka világában jelent komoly nehézséget. A National Highways ígérete szerint 2021 januárjáig visszamenően az összes érintett autóst kárpótolják a sérelmeikért, ami szerintük a gyorshajtási bírságok 0,1%-át jelentik csak.