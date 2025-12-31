Hírlevél
parkoló

Eszelős jelenetek a parkolóban, ripityára zúzták egymás autóját

41 perce
Olvasási idő: 2 perc
Alaposan összebalhézott két autós egy parkolóban. A BMW és a Mercedes sem úszta meg.
parkolóbalesetbalhé

Elszabadultak az indulatok egy parkolóban, két társaság tagjai feszültek egymásnak. Az sajnos pont nem derült ki, hogy mi okozta a konfliktust, amelynek végén egy BMW és egy Mercedes is megsérült.

A roncsderbit a BMW X4-es sofőrje kezdte, amikor szándékosan belehajtott a Mercedes ML-be, ezzel egy tetőszerkezetet is sikerült lebontani. A BMW-s később üldözőbe vette a menekülő ellenfelét, de végül ő húzta a rövidebbet.

BMW és Mercedes roncsderbije - videó:

 

