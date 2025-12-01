Biztos benne, hogy nincs büntetőpontja? Így kérdezheti le a hivatalos rendszerből!

2022. május 10-től elektronikus úton bárki lekérdezheti saját közúti közlekedési előéleti pontjait a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen (SZÜF). A lekérdezés központi azonosítás után lehetséges, ez történhet ügyfélkapu azonosító segítségével, telefonos azonosító kóddal, eSzemélyi okmánnyal vagy videotechnológián keresztüli azonosítással. A lekérdezés pilanatok alatt elérhető: a www.magyarorszag.hu oldalon a „Közigazgatás, Jog”, „Adatkezelés, adatszolgáltatás” témacsoporton belül, a „Tájékoztatás a közúti közlekedési előéleti pontokról” megnevezésű ügytípust kell kiválasztani. Ezt követően szükséges az elektronikus azonosítás, majd az „Ügyintézés indítása” gomb megnyomásával a büntetőpontok száma azonnal megjelenik. Az ügyintézés illeték- és díjmentes.

A büntetőpontokat érdemes lekérdezni, a művelet roppant egyszerű

Fotó: police.hu

A büntetőpontok elévülését is megtudhatjuk

Az adatkérés eredményeként elérhetővé válnak az aktuálisan nyilvántartott közúti közlekedési előéleti pontok, valamint a nyilvántartás szerinti összpontszám alapjául szolgáló kiszabott pontadatok, sőt a nyilvántartás tartalmazza az előéleti pontok elévülési idejét is. Fontos tudni, hogy a büntetőpontokat a szabályszegést megállapító határozat jogerőre emelkedésének, illetve a helyszíni bírság tudomásulvételének időpontjától számított legfeljebb három évig lehet a pontok összesítésénél figyelembe venni. Ügyfélkapu hiányában a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedési Igazgatási és Nyilvántartási Főosztály Közlekedési Igazgatási Osztályához (1097 Budapest, Balázs Béla utca 35. vagy 1476 Budapest, Pf.: 281.), elektronikus úton pedig a kozlekedesi.foosztaly@bm.gov.hu e-mail címre kell kérelmet küldeni. A hatóságok egyébként automatikusan értesítik azokat a járművezetőket, akiknek pontszáma elérte a 13-at, ilyen esetben önkéntes továbbképzéssel csökkenthetjük a pontokat. Azzal is érdemes tisztában lennie a járművezetőknek, hogy 18 pontnál veszik el a jogosítványt, illetve hogy az egyes szabálytalanságokért hány pontot kapunk.