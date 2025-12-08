Idegesítők az elektromos buszok

Belgiumban mintegy 9000 autóbusz közlekedik a közösségi közlekedésben, ezeknek aktuálisan nagyjából harmada akkumulátoros-elektromos hajtású, az érvényben lévő törvények szerint 2030-ra kell átállítani a teljes flottát. Azonban nem csak előnyös hatásai vannak ezeknek a buszoknak, úgymint csendes működés és zéró helyi károsanyag-kibocsátás, de van egy nagy hátrányuk: az általuk keltett vibrációk zavarják a lakókat.

A buszvonalak átépítését/módosítását követelik meg a dízel járműveknél nehezebb elektromos autóbuszok

Fotó: Arriva

A buszvonalak átépítésével lehet kiküszöbölni az elektromos buszok hátrányát

Brian van der Graf otthonában folyamatosak voltak a vibrációk, amelyek abban az egy hónapban nem voltak tapasztalhatóak, amikor technikai okokból dízelbuszokkal váltották ki az egyébként a vonalon közlekedő elektromos járműveket. A szakértők a ház előtt elhelyezett fekvőrendőrt azonosították a probléma forrásának, a mintegy 9 tonnás dízel buszok gond nélkül vették ezt az akadályt, a nagyjából 15 tonnás elektromos buszok már olyan vibrációkat okoztak, amelyek az út melletti házat is elérték.

Utrecht városa a Sweco tanácsadócéggel készített felmérést az elektromos buszokról, és abban arra jutottak, hogy a buszvonalakat át kell építeni az új járművek miatt, meg kell szabadulni a fekvőrendőröktől vagy módosítani kell a vonalvezetést, illetve magukat a sofőröket is oktatni kell arra, hogyan közlekedjenek finoman a járművekkel. Groningen városában másféle megoldást találtak, ott az úttest és a járda között vibrációcsillapító falakat építettek a talajba – a közművek miatt ez nagyon drága megoldás, ezért nem szívesen élnek vele az önkormányzatok.

Az önkormányzatok egyébként azért is extra kiadásokkal számolhatnak, mert a mellékutcákban nem akkora terhelésre tervezték az utakat, amekkorát az elektromos buszok jelentenek, az ilyen szakaszokon csak teljes, az alapot is érintő újjáépítéssel lehet a környezetbarát járművekhez igazítani az útburkolatot.

