Erre várt mindenki: itt az új kecskeméti Mercedes!

No nem egy mini G-osztály (azt is lesz, de más néven…), de a Mercedes-Benz GLB osztály már egyenesebb vonalakat mutat, hogy ezzel erősítsék a családi hovatartozást. A félreértések elkerülése végett csak a dizájn utal a terepjárásra, a valóságban az eddigiekhez hasonlóan alapvetően közúti használatra szánt családi autóval van dolgunk. Visszavettek a krómdíszekből, helyette csillagokkal szórták tele a karosszériát, a kocsi orrán lévő panelen 94, az üvegtetőn 158 csillagot helyeztek el a formatervezők, és ott vannak még a lámpákban lévő háromágú csillagot idéző menetfények is.

Mindkét elődjénél nagyobb lesz az alapvetően villanyautónak megalkotott új GLB-osztály, a Mercedes-Benz márka családi autója

Fotó: Mercedes-Benz

Sokoldalúan alakítható utastérrel készülnek a családi autós szerepkörre

Megtartották az 5 vagy 5+2 személyes karosszériát, széria üvegtető jóvoltából növekedett a fejtér az első két sorban, a sínen tologatható második üléssorban hosszabb lett az ülőlap, a harmadik üléssorban a lábtér méretét növelték meg. Elöl 1, középen és hátul 2-2 gyermekülést lehet rögzíteni. A hátsó csomagtérhez (540-1715 l az ötülésesben) hozzájön még egy vízmértékben 127 literes első tároló is. Ahogy az manapság lenni szokott, még több digitális szolgáltatással igyekszik az utasok kedvében járni a GLB- és EQB-osztályt egyszerre váltó szabadidő-autó – a rend kedvéért mindkét elődmodellnél nagyobb lett a karosszéria, hogy ne érje szó a ház elejét. A nagypanelos műszerfalon akár három képernyő (10,25+14+14 col) is lehet egymás mellett, a digitális segéd a Microsoft, a Google és a ChatGPT mesterséges intelligenciájával egyszerre dolgozik együtt a problémamegoldáson.

Fotó: MediaPortal Mercedes-Benz AG

Nem kell megszenvedni a szépségért, mert a 20 colos felnikhez már elektronikusan vezérelt lengéscsillapítást is adnak, ahol választható Comfort hangolás. A vonóhorog terhelhetősége 100 kg, így akár több elektromos kerékpárt is lehet szállítani az ide szerelt tartón. Kecskeméten még idén decemberben elindul a Mercedes-Benz GLB-osztály sorozatgyártása, első körben a hátsó hajtómotoros 250+ (272 LE/335 Nm) és a két hajtómotoros 350 4Matic (354 LE/515 Nm) villanyautó-változatokat lehet majd megvásárolni, mindkettő 85 kWh kapacitású akkumulátort kap, ami 631, illetve 615 km-es szabványos hatótávolságra jó. A 800 voltos nagyfeszültségű rendszer jóvoltából 320 kW-os lehet a villámtöltés, megfelelő töltőoszlopon 10 perc alatt 260 km-nyi energiát lehet vételezni. Pár hónap késéssel lesz majd megvásárolható az új CLA-osztályban megismert hibrid hajtás, de lesz majd kisebb akkumulátorral szerelt belépő villanyautó is.