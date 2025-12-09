Erre várt mindenki: itt az új kecskeméti Mercedes!

No nem egy mini G-osztály (azt is lesz, de más néven…), de a Mercedes-Benz GLB osztály már egyenesebb vonalakat mutat, hogy ezzel erősítsék a családi hovatartozást. A félreértések elkerülése végett csak a dizájn utal a terepjárásra, a valóságban az eddigiekhez hasonlóan alapvetően közúti használatra szánt családi autóval van dolgunk. Visszavettek a krómdíszekből, helyette csillagokkal szórták tele a karosszériát, a kocsi orrán lévő panelen 94, az üvegtetőn 158 csillagot helyeztek el a formatervezők, és ott vannak még a lámpákban lévő háromágú csillagot idéző menetfények is.
Sokoldalúan alakítható utastérrel készülnek a családi autós szerepkörre
Megtartották az 5 vagy 5+2 személyes karosszériát, széria üvegtető jóvoltából növekedett a fejtér az első két sorban, a sínen tologatható második üléssorban hosszabb lett az ülőlap, a harmadik üléssorban a lábtér méretét növelték meg. Elöl 1, középen és hátul 2-2 gyermekülést lehet rögzíteni. A hátsó csomagtérhez (540-1715 l az ötülésesben) hozzájön még egy vízmértékben 127 literes első tároló is. Ahogy az manapság lenni szokott, még több digitális szolgáltatással igyekszik az utasok kedvében járni a GLB- és EQB-osztályt egyszerre váltó szabadidő-autó – a rend kedvéért mindkét elődmodellnél nagyobb lett a karosszéria, hogy ne érje szó a ház elejét. A nagypanelos műszerfalon akár három képernyő (10,25+14+14 col) is lehet egymás mellett, a digitális segéd a Microsoft, a Google és a ChatGPT mesterséges intelligenciájával egyszerre dolgozik együtt a problémamegoldáson.
Nem kell megszenvedni a szépségért, mert a 20 colos felnikhez már elektronikusan vezérelt lengéscsillapítást is adnak, ahol választható Comfort hangolás. A vonóhorog terhelhetősége 100 kg, így akár több elektromos kerékpárt is lehet szállítani az ide szerelt tartón. Kecskeméten még idén decemberben elindul a Mercedes-Benz GLB-osztály sorozatgyártása, első körben a hátsó hajtómotoros 250+ (272 LE/335 Nm) és a két hajtómotoros 350 4Matic (354 LE/515 Nm) villanyautó-változatokat lehet majd megvásárolni, mindkettő 85 kWh kapacitású akkumulátort kap, ami 631, illetve 615 km-es szabványos hatótávolságra jó. A 800 voltos nagyfeszültségű rendszer jóvoltából 320 kW-os lehet a villámtöltés, megfelelő töltőoszlopon 10 perc alatt 260 km-nyi energiát lehet vételezni. Pár hónap késéssel lesz majd megvásárolható az új CLA-osztályban megismert hibrid hajtás, de lesz majd kisebb akkumulátorral szerelt belépő villanyautó is.
Kecskeméten egyébként az MMA műszaki alapra épülő kompakt modellek mellett nemsokára az eggyel nagyobb méretű MB.EA műszaki alapra épülő autók sorozatgyártása is beindul, utóbbiakból jelen állás szerint csak akkumulátoros-elektromos változatokat készítenek.