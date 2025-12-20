Cserben hagyhat az autó, ha erre nem figyelünk!

Az autó egyik legérzékenyebb pontja a téli időszakban az elektromos rendszer, azon belül is az akkumulátor. Amint a hőmérséklet tartósan fagypont alá süllyed, az akkumulátorokban zajló kémiai folyamatok lelassulnak, így az indítóáram és a kapacitás jelentősen lecsökkenhet. A gyengülő energiatároló jellemzően a leghidegebb reggeleken adja meg magát, éppen akkor, amikor a legnagyobb szükség lenne rá.

Az akkumulátor ellenőrzése a kulcs!

A váratlan helyzetek elkerülése érdekében érdemes odafigyelni a berendezés életkorára és állapotára - lehetőleg kerüljük el a bikázást. Egy 4–5 éves akkumulátor már a kritikus korszakába lép, ezért még az első komolyabb fagyok előtt tanácsos szakemberrel bevizsgáltatni. Egy egyszerű műszeres méréssel pontosan meghatározható az indítóképesség, így elkerülhetjük, hogy egy fagyos hajnalon kellemetlen meglepetést okozzon az akkumulátor. Fontos tudni, hogy a sok rövid út során a generátornak egyszerűen nincs elegendő ideje arra, hogy visszatöltse az indításkor elhasznált energiát, pláne akkor, ha közben számos kényelmi funkció is üzemel. Éppen ezért időnként javasolt egy-egy hosszabb táv megtétele autópályán vagy országúton, vagy ha erre nincs lehetőség, egy otthoni töltő használata is megoldás, ami segít az ideális töltöttségi szint megtartásában. A tudatos használat ugyancsak sokat számít, indítás előtt minden esetben célszerű lekapcsolni a nagy áramfelvételű fogyasztókat. Az ülésfűtés, a hátsó ablakfűtés vagy a nagy teljesítményű ventilátor jelentős terhelést ró a rendszerre. Ha ezeket csak a motor beindulása után kapcsoljuk be, tehermentesíteni tudjuk az akkumulátort.