csúnya átverés

Csúnya átverés a szervizben, majd jött a nem várt fordulat!

46 perce
Olvasási idő: 2 perc
A szívbaj kerülgette az idős szerelőt a motor csörgő hangja miatt, de az csupán átverés volt.
A műhely szerelőpadján álló motort hallgatja a szaki, de az ütemesen csörgő hang nagyon nyugtalanítja. Ekkor még nem is sejti, hogy azok a kollégájától jönnek, aki két villáskulcsot ütögetve veri át, színlelve, hogy itt bizony komoly műszaki hiba lehet a háttérben.

Volt nagy káromkodás!

Kis idő múltán persze rájön, hogy csúnyán átverték, a fiatalabb munkatárs menekül is előle, ő pedig szitkozódva a nyomába ered. Jó kis móka volt.

 

