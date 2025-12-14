Csúnya átverés a szervizben, majd jött a nem várt fordulat!

A műhely szerelőpadján álló motort hallgatja a szaki, de az ütemesen csörgő hang nagyon nyugtalanítja. Ekkor még nem is sejti, hogy azok a kollégájától jönnek, aki két villáskulcsot ütögetve veri át, színlelve, hogy itt bizony komoly műszaki hiba lehet a háttérben.

Volt nagy káromkodás!

Kis idő múltán persze rájön, hogy csúnyán átverték, a fiatalabb munkatárs menekül is előle, ő pedig szitkozódva a nyomába ered. Jó kis móka volt.