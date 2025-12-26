Ezzel az autóval kezdődött a Dakar-legenda

A nyolcvanas évek elején épp a nemzetközi terjeszkedésen dolgozott a Mitsubishi, a Jackie Chan-filmek mellett a motorsport világát találta meg arra, hogy Japánon kívül is ismertté tegye a nevét. A Pajero terepjáró 1982-es piacra dobását követően rögtön elvitték a Dakarra is, ahol kategóriagyőzelmet szerzett, az első abszolút Dakar-győzelemre 1985-ig kellett várni. Aztán 2007-ig bezáróan 12 abszolút első helyet és 150 szakaszgyőzelmet gyűjtött a Mitsubishi Pajero, amivel mind a mai napig őrzi a legsikeresebb Dakar-versenyautó címet.

Felújította az első abszolút Dakar-győzelmét szerző Pajero versenyautót a Mitsubishi

Fotó: Mitsubishi

A Ralliart felújította a 40 évvel ezelőtt Dakar-győztes Pajero versenyautót

A 40 évvel ezelőtt az első díjat megszerző autót a sikert követően leparkolták a gyárban, és csak most vették azt elő. Ahogy egy sokáig nem használt autónál szokás, a technikát alaposan át kellett nézni, ezen kívül még a szponzori feliratokat festették újra. Az 1985-ben alatt szerzett sérüléseket meghagyták a karosszérián, hiszen azok a Pajero történetének a részét képezik.

A szériaautókon alapuló, de jelentős módosításokat megengedő T2-es kategóriában indult a Patrick Zaniroli/Jean Da Silva kettős a Pajero versenyautóval. Az egyébként elérhető 2,6 literes négyhengeres benzinmotort turbófeltöltéssel látták el, annak teljesítménye 225 LE/320 Nm-re növekedett, a karosszéria hátsó részében 320 literes benzintankot szereltek. A 10 284 versenykilométert 48 óra 27 perc alatt tették meg, több mint 26 perccel megelőzve a második helyre befutó, szintén Mitsubishi Pajeróval induló Andrew Cowen/Johnstone Syer párost.

