Egyre kevesebben keresnek dízel autót

Érdekes trendek rajzolódnak ki a használtautó-piacon. Hazánk legnagyobb használt autós piactere, a hasznaltauto.hu által közzétett információk alapján 2025 novemberében dízel autók iránti érdeklődés közel 10%-kal esett vissza. Amíg 2024-ben 157 500 érdeklődést regisztráltak, idén novemberben ez az adat 142 500 volt. Bár a dízelek átlagára kissé emelkedett (+3,6%), a kereslet csökkenése egyértelmű: a vásárlók egyre nagyobb arányban fordulnak más hajtástípusok felé.

Az adatok nem hazudnak: kevesebben érdeklődnek a dízel autók iránt

Fotó: Origo

A hibrid lesz az új dízel?

Az elektromos autók ezzel szemben kiemelkedően erős hónapot zártak. Az érdeklődések száma 27 000-ra nőtt, ami több mint 40%-os növekedést jelent tavalyhoz képest. Az átlagár lényegében változatlan maradt (10,72 millió forint), vagyis a kereslet élénkülése nem okozott érdemi drágulást. A hibridek iránti érdeklődés is jelentősen nőtt (+17,3%), miközben az átlagáruk 1,5%-kal csökkent. Ez egy olyan piaci helyzet, ahol a kínálat bővülése (sok frissen meghirdetett hibrid modell), lefelé húzza az árakat, miközben a kereslet tovább erősödik. A benzines autók esetében az érdeklődés enyhén csökkent (–3,1%), ugyanakkor az átlagár jelentősen, 9,6%-kal emelkedett.