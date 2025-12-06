Visszakapja rendes dízelmotorját a népszerű típus

2022. januárjában azzal keltett feltűnést a Stellantis, hogy leállította a belső égésű motorral szerelt modul egyterűinek forgalmazását, csak az akkumulátoros-elektromos változatokat hagyva meg az ügyfeleknek; az európai haszonjármű-partner Toyota kínálatában a személyautó-változatokban megmaradtak a dízelek, a japánok flottafogyasztása elbírta ezt a luxust. Nemrég a haszonjármű változatokból kikerült a 2,0 literes dízelmotor, magára hagyva az 1,5-ös (120 LE/300 Nm) dízelt, amit néhányan úgy értékeltek, hogy már a haszonjárműveknél is elkezdődött a dízel kivezetése. Azonban épp ellenkezőleg, az 1,5-ös alap dízel mellé érkezik a 2,2 literes dízelmotor, ami ráadásul a személyautókban is elérhető lesz.

Hátraarc: újra lesz dízelmotoros Opel Zafira Life, és a Stellantis többi márkájánál is lesznek dízel személyautó-változatok

Fotó: Opel

Két teljesítménnyel készül a 2,2-es dízel

A nagyobb méretű Stellantis Pro One modellből ismert 2184 köbcentis dízelmotor két teljesítménnyel lesz elérhető a középső modellsorozatban, 150 LE/370 Nm illetve 180 LE/400 Nm. Alapesetben hatfokozatú kézi kapcsolású váltót párosítanak hozzá, de mindkét esetben elérhető extraként a nyolcfokozatú automatikus váltó. A Citroën, Fiat, Opel, Peugeot és Toyota kínálatban is elérhető lesz az új dízel, az Iveco marad az akkumulátoros-elektromos hajtású eJolly mellett. A Citroënnél a 180 lóerős 2,0 literes dízelt váltja a 180 lóerős 2,2-es dízel a Spacetourer modellben, az Opelnél újdonság, hogy újra elérhető dízelmotorral a Zafira Life személyautó is (szintén 180 LE), a Toyota Proace Verso esetén a 150 lóerős teljesítményszintet kínálják.

