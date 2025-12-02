Nem hiszi el, mit kell tankolni az Audi új dízelmotorjába!

A nagy német gyártók közül az Audi volt az egyik leghangosabb az elektromos átállás előnyeinek, pár éve még azt hirdették, hogy csak a villanyautóké a jövő. Ehhez képest nemrég finomították az álláspontjukat és új generációs plug-in hibridek fejlesztésébe kezdtek, most pedig egy vadonatúj dízelmotor érkezését jelentették be.

Az új 3,0 literes dízelmotor is megkapta az MHEV plus technikát: kis sebességnél tisztán elektromosan is tudnak haladni

Fotó: Audi

A világ legfejlettebb dízelmotorja

Az A5-ös és A6-os sorozatokban mutatkozik be a 3,0 literes, V6-os dízelmotor friss nemzedéke, amely számos újdonságot tartogat. A hajtáslánc érdekessége, hogy a turbó mellett egy elektromos kompresszort használ, utóbbi mindössze 250 milliszekundum alatt felpörög 90 000 fordulat/percre, így lényegében teljesen megszünteti a dízelmotorokra jellemző turbólyukat - az Audi szerint, szinte olyan, mint egy elektromos autó! Mivel az Audi 48 voltos akkumulátort is használ a rendszerben, kis sebességnél tisztán elektromosan is mozoghatnak az új motorral ellátott autók anélkül, hogy a dízelmotor beindulna. Külön érdekesség, hogy az új, V6-os TDI jóváhagyást kapott a fenntartható HVO 100 (hidrogénezett növényi olaj) üzemanyag használatára. A hulladékanyagokból előállított HVO a fosszilis dízelhez képest 70-95%-kal csökkentheti a CO2-kibocsátást, ezzel is hozzájárulva a fenntarthatósági célokhoz. A friss motor teljesítménye 299 lóerő, amihez még megfejel a 24 lóerős elektromos rásegítés.