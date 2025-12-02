Betelt a pohár, ezt az autót örökre kitiltanák az európai utakról

Közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szervezetek mellett számos európai nagyváros is évek óta követeli, hogy ne kapjanak felmentést a szó szerint óriás méretű amerikai pickupok és SUV-k az európai biztonsági és környezetvédelmi előírások alól. Szerintük ezek az autók komoly veszélyt jelentenek a közlekedésbiztonságra, közülük különösen a Dodge Ram 1500-tól szabadulnának meg.

A kategória királyaként számon tartott modell betiltását szorgalmazó Európai Közlekedésbiztonsági Tanács szerint ha ezek a nagy méretű pickupok egy Európában átlagos méretűnek számító autóval ütköznek, a kisebb autó utasainak túlélési esélyei lényegesen kisebbek, mint bármely más típusú autóval történő karambol esetén. Kerékpáros és gyalogosgázolás esetén pedig a tragédia majdhogynem borítékolható.

Veszélyben a Dodge Ram 1500

Fotó: Dodge

A Dodge Ram az Európában megszokott járművekhez képest sokkal nagyobb, nehezebb, magasabb. Jellemzően 2,3-2,5 méter széles és 5,5-5,8 méter hosszú. Valójában egyébként ezek a járművek soha nem kaptak felmentést az európai biztonsági és emissziós szabályok alól. Azért futhatnak mégis egyre nagyobb számban az európai utakon, mert egyedi eljárás keretében (IVA) importálják őket. Az Európai Unió tavaly kilátásba helyezte ugyan az IVA szigorítását, érdemi változás azonban nem történt.

2024 óta az EU-ban forgalomba helyezett autókban számos vezetést támogató és a közlekedésbiztonságot növelő eszköz kötelező tartozék lett, azok nélkül új típusok nem hozhatók forgalomba. Ezek az előírások azonban az amerikai „szörnyetegekre” nem vonatkoznak, éppen az IVA-eljárás ad lehetőséget a fenti szabályok megkerülésére - írta a Közlekedésbiztonság.