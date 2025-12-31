Minden körülmény között lehet és érdemes driftelni

A legfiatalabb motorsport-szakág a driftelés, a látványos gumiégestéssel kombinált keresztben autózás. Kívülállónak ez veszélyesnek tűnhet, de matematikailag nagyon is jól lemodellezhető cselekvésről van szó, és mi magyarok se panaszkodhatunk, hiszen az első sorozatgyártású drift-versenyautó is nálunk készült. Azonban a sportág őshazájában, Japánban is probléma, hogy egyre kevesebb olyan helyszín van, ahol szabadon lehet hódolni a keresztben autózásnak, ezért a Kuhl tuningcég a Toyota GR86 alapján elkészítette az Outroad modelljét, amellyel talajtól függetlenül lehet hódolni a drift szenvedélynek.

Fotó: Kuhl

Turbóval biztosítanak elég nyomatékot a drifteléshez

Új felfüggesztést és nagyobb méretű kerekeket (25 mm-rel szélesítik ki a kerékjáratokat) kap az autó, aminek köszönhetően 7,5 centivel növekedik a hasmagasság, ehhez még hozzájön gombnyomásra 40 mm, amit a hidraulikus emelő funkció biztosít. Az új lökhárítók jobb terepszögeket biztosítanak a gyári daraboknál, masszív acél védőlemezekkel burkolják a padlót. Megemelik a motorháztetőt, amelynek közepére a meleg levegőt elvezető nyílás kerül. A tetőcsomagtartó első peremén helyezik el a kiegészítő fényszórót, maffiarács kerül a hátsó szélvédőre, és nem hiányoznak a különféle légterelők sem.

Műszakilag megerősítik a kuplungot, a gyárinál nagyobb teherbírású részlegesen önzáró differenciálművet építenek be, nem csak a driftelés miatt, hanem azért, mert Trust turbókészlet segítségével 50 lóerővel növelik a 2,4 literes boxermotor teljesítményét (extra nagy olajhűtőt is beépítenek). Nem maximális teljesítményre, hanem alacsony fordulaton nagy nyomatékra hangolták az erőforrást. Persze rögtön nagyobb teljesítményű fékek is kerülnek a 18 colos Verz Nexsus NEX02-es felnik mögé.