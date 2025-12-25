Driftelő Lada tarolta le a város főterén álló karácsonyfát!

Széles, többsávos városi főutca valahol Kazahsztánban, hótól letakarított aszfalt. Gyaníthatóan a késő esti órákban járunk, mindössze két autó lézeng a gigantikus téren. A hátul érkező Lada sofőrje gondol egy merészet és elhatározza, hogy ő bizony itt driftelni fog.

Nem az történt, amire számított

Gondosan felmérte a terepet, a tiszteletkörön megnézte, hol lesz majd a mutatvány, ám csúnyán lebőgött, amikor igazán nagy arcnak kellett volna lennie. A driftkör egy pontján az autó vette át az irányítást a sofőr felett és a derék Lada letarolta az óriásfenyőt. A kocsinak nem lett baja, a berezelt mutatványos pedig el is iszkolt a helyszínről.