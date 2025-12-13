Egyszerűen felszívódott a legendás autómárka

Hírlevél
Sosem tartoztak az autógyártás fősodrába, talán ez adta a brit márka egyik nagy vonzerejét. Az angol Rover sok emlékezetes modellt kínált, például a 114 GTI nagyon kilógott az átlagból.
angol autóveteránautós olvasnivaló

Ami a németeknek a Volkswagen, az az angoloknál a Rover volt. Igényes, de széles rétegeknek szóló autókat kínáltak, függetlenségüket pedig a brit márkák többségéhez hasonlóan nem tudták megőrizni, el is tűntek a palettáról. A 90-es évek elején igazán szívhez szóló modelleket is gyártottak a Rover, például ott volt a kiskategóriás 114 GTI, amelyről az Autó-Motor 1996-ban cikkezett. Szuper gép volt a maga idejében!

Ma már egyre kevesebb gyártó kínál sportos kisautót. Az angol Rover modellje még ma is csibésznek számítana 
Fotó: Autó-Motor

Nagy durranás volt a kis angol autó!

A Rolls-Royce és a Jaguár árnyékában szinte eltörpül a „hétköznapi" autókat gyártó Rover angolos eleganciája, amellyel azért így is felülmúlja jónéhány európai konkurensét. Az ITM Autó, a SsangYong terepjárók budapesti forgalmazójának segítségével kipróbálhattuk a Rover családjának legkisebb tagját, a 100-as sorozat mérgesített, GTi változatát. Az első és talán legfontosabb benyomás a 114-est illetően, hogy nagyon pici. Rövid és keskeny a karosszéria, méreteiből pedig közvetlenül adódik, hogy a csomagtartó sem valami nagy, mindössze 230 literes. A hátsó ülések variálásával azért tovább növelhető a rakfelület, hosszabb távon viszont csak két személlyel ajánlatos elindulni. A vezetőülésben helyet foglalva aztán azon kapjuk magunkat, hogy amilyen kicsi a kocsi kívülről, olyan tágas belülről. A Mininél alkalmazott elvet követve ugyanis a kerekeket szinte teljes egészében a négy sarokra helyezték a tervezők, így sikerült a minimális méretekből maximális utasteret építeni. Csodákat azért ne várjunk, 170,180 centiméteres magasság felett már gondban lehetünk. 

Főszerepben a funkcionalitás Fotó: Autó-Motor
Főszerepben a funkcionalitás 
Fotó: Autó-Motor

A motort beindítva még nem sejthetjük, hogy pillanatokon belül megrázó élményben lesz részünk. Sajnos, ez szó szerint igaz, mert a páratlanul stabil és sportos futóművet tapasztalataink szerint nem a hazai útviszonyok ismeretében hangolták be. Az első nagyobb gázadásnál már érezhetjük, itt valami nincs rendben. Az 1,4 literes, 16 szelepes benzinmotor ugyanis 103 lóerős, s közel 190 km /h végsebesség elérését teszi lehetővé. Mindezt úgy, hogy álló helyzetből 8,3 másodperc alatt repíti 100 km /h tempóra a GTI-t. A Rover kiváló menetteljesítményeiben leginkább az autós kollégák kételkedtek, akik több alkalommal elszámították magukat, hiszen nem is olyan egyszerű például egy közlekedési lámpát követően a Rover elé bevágni. Mindehhez nagymértékben hozzájárulhatott a sportos modellekre egyáltalán nem jellemző elegáns, mélyzöld szín, valamint a pöttömnyi méretek. Szakavatott szemmel ennek ellenére már messziről azonosítható a 114-es, ugyanis a karosszériát körbeölelő légterelő csak ehhez a verzióhoz jár, akárcsak a különleges, 5,5Jxl3-as könnyűfém keréktárcsák. A sportosságot hangsúlyozza a motorháztető két kopoltyúszerű levegőbeömlő nyílása, valamint a krómozott, ovális kipufogóvég is. Az utastérben mindössze két apróság, a hangsúlyozott fordulatszámmérő és a bőrbevonatú, jó fogású kormánykerék árulkodik.

 

 

