Új, kötelező felszerelés jön az elakadásjelző háromszög helyett!

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
2026. január 1-től új kötelező felszerelést kell az autóban tartani. Ez lesz az elakadásjelző háromszög hattyúdala?
balesetveszélyautós hírközlekedésbiztonság

A spanyol közlekedési tárca bejelentette, hogy 2026. január 1-től, műszaki probléma esetén az autópályákon és gyorsforgalmi utakon nem fogadják el a hagyományos elakadásjelző háromszöget. Helyette úgynevezett V-16-os jelzőfényt kell használni, amely egy mágneses talppal rendelkező fényforrás, amit az autó tetejére kell helyezni. Ennek a lépésnek a fő célja a közúti biztonság növelése, mivel a vészfény kihelyezéséhez a sofőrnek nem kell kiszállnia a járműből, jelentősen csökkentve ezzel a balesetveszélyt, különösen rossz látási viszonyok és nagy forgalom esetén. 

Az elakadásjelző háromszöget ilyen fényforrás váltja fel Spanyolországban Fotó: DGT
Az elakadásjelző háromszöget ilyen fényforrás váltja fel Spanyolországban 
Fotó: DGT

Nálunk még mindig kötelező az elakadásjelző háromszög

A V-16-os eszköznek legalább 30 percen át, 360 fokos szögben, sárga vagy narancssárga fényt kell kibocsátania, és a modernebb változatok beépített GPS-jeladóval rendelkeznek, amely automatikusan értesíti a mentőszolgálatokat a jármű pontos helyzetéről. Spanyolországban a kötelező eszköz hiánya súlyos, akár 80 és 200 euró közötti bírsággal járhat, de fontos megjegyezni, hogy Magyarországon a jelenlegi előírások 2026-ban sem változnak drasztikusan: az elsősegélycsomag, a láthatósági mellény és az elakadásjelző háromszög továbbra is kötelező tartozék marad.

 

