Így előznek az igazi vadállatok a magyar utakon – videó

Három egymástól független, de egytől egyig hajmeresztő előzés történt a közelmúltban a hazai utakon. Az első eset a Jászberényi úti felüljárón történt: a felvételen egy utasokkal teli Suzuki Swift próbált meg emelkedőn, a záróvonalon átvágva előzni. Szerencsére elmaradt a baleset, de ez nem a Suzuki sofőrjén múlt.

A Bpiautosok.hu egy másik olvasója Miskolcon került veszélyes helyzetbe, mert egy Audi sofőrje a beláthatatlan kanyarban, előzni tilos tábla ellenére kezdett a sor kikerülésébe.

Videón a három őrült előzés:

A harmadik felvétel a 62-es úton készült. Itt egy újabb felelőtlen manőver látható: hiába jöttek szemből, egy sofőr úgy döntött, hogy csak azért is megelőzi a kamiont.