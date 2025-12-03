Elterelik a teherforgalmat a kisebb, vidéki utakról

Hírlevél

Átalakítják az útdíj-rendeletet a közlekedés javítása érdekében. Cél, hogy a teherforgalom a gerincút-hálózaton haladjon.
November 30-án jelent meg a Magyar Közlönyben az útdíj-rendelet módosítása, amellyel nem csak a kibővítették a díjköteles hálózatot, megemelték a kilométer-díjakat és a büntetési tételeket, de úgy módosították a rendelkezést, hogy a teherforgalom a lehető legtöbbet haladjon a gerincút-hálózaton, és csak tényleg a szükséges mértékben terhelje a kisebb vidéki utakat.

Egy automata képernyője, ahol a teherforgalom fizetheti az útdíjat.
Bővül az útdíj-köteles hálózat, emelkedik az úthasználati díj és a bírságok összege. Össztömeg-korlátozásokkal terelődik át a teherforgalom a gerincút-hálózatra
Fotó: Mediaworks

A teherforgalom számára jelentős költségnövekedést okoz a változás

A nagyobb díjbevétel mellett a közlekedésbiztonság javítása is célja a módosításoknak, hiszen lehetőség szerint az osztott pályás gyorsforgalmi utakra terelik rá a nehéz tehergépjárműveket, így csökken a lakott területen a teherforgalom, ezzel párhuzamosan a balesetek száma is mérséklődik. Ennek érdekében az országban 60 helyszínen vezetnek be össztömeg-korlátozást táblák kihelyezésével, az önkormányzatoktól és lakosságoktól érkező visszajelzések alapján várható további ilyen korlátozások bevezetése. A jogosulatlan úthasználatért járó bírság 30%-kal emelkedett, a behajtási szabályok figyelmen kívül hagyásáért az eddigi 47 000 helyett már 100 000 Ft bírság jár. Mivel 2026-ban indul az M1-es autópálya várhatóan több éven át tartó bővítése, az érintett vármegyékben (Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson Sopron) regionális díjkategóriát is bevezetnek.

 

 

