Ilyen hülye autós nincs még egy a világon!

Nem az autó nagy, hanem a sikátor szűk és a vezető idióta
Nézni is szörnyű, amit a Toyota Yaris Cross sofőrje művel a szűk sikátorban. Olaszországban rengeteg ilyen hely van, ezt álmából felkeltve is tudnia kéne, ő azonban rácáfol minden épeszű tézisre.
Nem hisz az ember a szemének
Előre-hátra próbálkozások, de a jobb sorsra érdemes autó nem akar engedelmeskedni. A kasztni recseg-ropog, és vélhetően a felnik és a futómű is megkapja a magáét - hiába, idióta sofőr ellen nincs orvosság!
