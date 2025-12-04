Sokmilliós SUV-csata a havas emelkedőn, óriási csavarral a végén!

Havas, latyakos emelkedő, bámészkodók tömege és az útviszonyokkal küzdő luxusautók. Van itt Land Rover és Lexus bőséggel, de igazán egyik sem talál tapadást a havas emelkedőn.

A végén jön a nem várt fordulat

Már csak legyint az ember az újabb és újabb próbálkozások láttán, mígnem feltűnik a színen egy Suzuki Jimny és úgy, ahogy van, zsebre teszi a díszes társaságot. Nincs mese, havas úton legtöbbször nem a pénz és a lóerő számít!