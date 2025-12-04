Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Tömegbe hajtott egy autó a karácsonyi vásáron Franciaországban – gyerekek is megsérültek

Látta már?

Limitált, piros, aláírt – Orbán Viktor elképesztő dologgal állt elő

tömeg

Sokmilliós SUV-csata a havas emelkedőn, óriási csavarral a végén!

2025. december 04. 14:45
Olvasási idő: 1 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Brit és japán prémium SUV-ok küzdenek az elemekkel, de hiába.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tömegLand RoverútviszonySuzuki JimnysuvcsatapénzLexus

Havas, latyakos emelkedő, bámészkodók tömege és az útviszonyokkal küzdő luxusautók. Van itt Land Rover és Lexus bőséggel, de igazán egyik sem talál tapadást a havas emelkedőn.

A végén jön a nem várt fordulat

Már csak legyint az ember az újabb és újabb próbálkozások láttán, mígnem feltűnik a színen egy Suzuki Jimny és úgy, ahogy van, zsebre teszi a díszes társaságot. Nincs mese, havas úton legtöbbször nem a pénz és a lóerő számít!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!