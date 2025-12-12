Négyszeres erősítéssel tarolná le a piacot a népszerű gyártó

Magánvásárlók általában a kompakt SUV kategóriáig nyújtózkodnak, ebben a méretosztályban találni egész jó árú modelleket, de akár bőven felextrázott luxusautókat is, miközben még kezelhető méretű a karosszéria, nem kell kibővíteni a meglévő garázst. A céges autók nagyjából innen indulnak, mert az előbb már felsorolt tulajdonságoknak hála nem csak munka-, de családi célra is tökéletesek ezek a járművek. Nem csoda, hogy a gyártók egyre-másra dobják piacra az ilyen modelleket, de közülük is élen jár a Kia, amely 2026-ban négy ilyen autót kínál az ügyfeleknek (és ehhez még hozzájön alulról és felülről egy-egy villanyautó is az EV3 és az EV5 képében…).

A Seltos kompakt SUV második generációja eljut Európába is

Fotó: Kia

Világszerte a Kia márka egyik legnagyobb darabszámban fogyó autója a Seltos nevű kompakt szabadidő-autó, amelynek most bemutatott második generációját már Európában is forgalmazzák majd. Amíg a globális piacon az autó nem zavarja a Sportage köreit, Európában 75 mm-rel kisebb tengelytávolsággal, 14,5 centivel rövidebb karosszériával kínálják a típust. Ezzel az európai piacon a egyszerre lesz megvásárolható az XCeed (4395 mm), a Niro (4420 mm), a Seltos (4430 mm) és a Sportage (4540 mm), amelyek ráadásul mind ugyanarra a K3-as padlólemezre épülnek, tehát a külső-belső burkolatok alatt nagy vonalakban ugyanazt a technikát használják.

Egyelőre nem árulták el, mifelénk milyen hajtásokkal árulják az alapvetően a Sportage alá pozicionált modellt, amellyel két motorral kezd (1,6-os turbó 180 vagy 193 LE, 2,0 literes szívó 149 LE), amelyeket öt váltóval (!) lehet kombinálni (6 fokozatú kézi kapcsolású, 6 vagy 7 fokozatú duplakuplungos, fokozatmentes automatikus vagy 8 fokozatú automatikus), és lesz hozzá plug-in hibrid hajtás is. Jelen állás szerint – a testvérmodellekben való elérhetőség – a 180 lóerős turbó és az egyelőre ismeretlen hibrid lesz a befutó Európában. Utóbbinál adapterrel már áramforrásként is használható lesz az akkumulátor, illetve a navigáció alapján automatikusan a lehető legnagyobb energia-visszatermeléssel üzemel az autó – itt debütál a Smart Regenerative Braking System 3.0.