Meglepő! A magyarok nagyon gyorsan váltogatják autóikat

Magyarországon egy tulajdonos átlagosan 47 845 kilométert tesz meg egy autóval, mielőtt eladja - ez derült ki az autóipari adatszolgáltató carVertical rendszerében ellenőrzött autókról. Ez a futásteljesítmény jelentősen elmarad az európai 75 928 kilométeres átlagtól. Érdekesség, hogy Lengyelország (112 977 km), Szlovákia (109 044 km) és Portugália (108 256 km) azon országok közé tartoznak, ahol átlagosan a legtöbb kilométert teszi meg egy tulajdonos ugyanazzal az autóval. Az elemzés szerint Szerbiában (18 807 km) és Ukrajnában (22 580 km) a legalacsonyabb az egy tulajdonos által, egy autóval megtett kilométerek száma. Természetesen fontos megjegyezni, hogy ezek a számok nem az éves futásteljesítményt mutatják. Egyes országokban gyakrabban cserélik az autókat, máshol ritkábban, ami jelentősen befolyásolja, hogy hány kilométert tesz meg egy jármű egy tulajdonosnál.

Az európai országok között a magyarok viszonylag kevés kilométert tesznek meg ugyanazzal az autóval

Fotó: carVertical

Európai átlagban a magyarok viszonylag rövid ideig használják ugyanazt az autót

A magyarországi sofőrök átlagosan 3,1 évig vezetnek egy autót, mielőtt eladják. Összehasonlításképpen, Portugáliában 7,2 év, Lengyelországban 6,1 év, Litvániában pedig 5,5 év az átlagos használati idő. Az autókat Szerbiában és Ukrajnában cserélik a legsűrűbben — átlagosan 1,1 évente. A szakértők többnyire egyetértenek abban, hogy minél kevesebb tulajdonosa volt egy autónak, annál megbízhatóbb. Az a sofőr, aki egy éven belül meg akar válni a járművétől, ritkán fektet pénzt drága javításokba vagy komolyabb hibák elhárításába.