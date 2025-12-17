Európai fiatalokra vadászik ez a fura autó

Prémiumgyártóként pozicionálja magát a kínai Nio gyár, amely 2022-ben nyitotta meg Biatorbágyon a magyarországi gyárát – ott azonban nem autókat, hanem akkumulátor-cserélő állomásokat gyártanak és fejlesztenek. Most az AutoWallis segítségével lép piacra a régióban a márka, amely elhozta a kifejezetten az európai fiatalok számára készített kisautóját is. A Firefly, azaz szentjánosbogár névre keresztelt villanyautó megjelenését a cég müncheni stúdiójában készítették. Karakteres jellegzetességnek a hármas lámpát választották, aminek köszönhetően tényleg feltűnő jelenséggel van dolgunk, amit csak fokoz, hogy a képeken látható lavender nevű halványlila fényezést adják alapáron, aki ettől el akar térni, annak 270 000 Ft-ot kell fizetnie.
Már alapáron is gazdag a Firefly villanyautó felszereltsége
Az anyamárkához hasonlóan a Firefly esetén sincs fapados alapmodell, már a Select (11 990 000 Ft) is megkapja a teljes vezetőtámogató-rendszer csomagot és a legfontosabb kényelmi extrákat is, a Comfort (12 990 000 Ft) olyan finomságokkal csábít, mint az üvegtető, a masszázsfunkciós vezetőülés, Alcantara kárpit, szellőztetett első ülések, indukciós telefontöltő, satöbbi. Ne feledjük, egy klasszikus, 4 méter hosszú kisautóval van dolgunk, ebben a kategóriában párját ritkítja ez a kényeztetés. A piacon a Renault 5-ös és az elektromos Mini lehet az ellenfél, előbbi sokkal olcsóbb, utóbbi a vezetési élményre helyez nagyobb figyelmet.
A hazai piacra lépés alkalmából pár kilométer erejéig hazai utakon tudtuk kipróbálni a Firefly kisautót. Kényelmes hangolású a felfüggesztés, feleslegesnek tűnik az alul-felül kiegyenesített, kis átmérőjű kormány, mert még Sport-módba kapcsolva is marad az érzéketlen kormányzás. A hátsó kerekeket hajtó 141 LE/200 Nm-es villanymotorral nem okoz gondot még az autópálya-tempó sem, ilyenkor is síri csönd uralkodik az utastérben. Noha a menetpróba idején a decemberi szürkeség uralkodott, már így tükröződött a szélvédőn a világos műszerfal-burkolat – 220 000 Ft-os felár ellenében adják a travertine bézs hangulatot. Kár, mert ezt leszámítva nem lehet belekötni a minőségérzetbe, puha anyagok, szövetkárpit borít mindent, az ablakemelő-kapcsolókra még az ujj tapadását javító barázdák is kerültek. Piros pontot érdemel az első könyöklő alatti kivehető tároló, ami így szemetesként is használható, hiszen az autón kívül, könnyen lehet takarítani.
Nem csak az utastér tágas, a csomagtér is az, hiszen a 404 literes hátsó részhez (épp csak az elakadásjelző háromszögnek van hely a padló alatt, mert oda építették be a hajtómotort) hozzájön még egy 92 literes első csomagtér is, utóbbi széles és mély kialakítású. Egyedüliként 41,2 kWh kapacitású akkumulátorral kínálják a Nio Firefly modelljét, ami 320-330 km-es hatótávolságot ígér, a fedélzeti töltő 11 kW-os, villámtöltésre 100 kW-tal van lehetőség (10-80% 29 perc), adapterrel 3,6 kW teljesítménnyel lehet áramforrásként használni az akkumulátort. Noha a Firefly is alkalmas akkumulátor-cserére, egyelőre még nincs arról szó, hogy bevezetnék ezt a funkciót hazánkban vagy a régióban, az importőr tájékoztatása szerint folyamatosan figyelik a helyzetet, de egyelőre nem tűnik rentábilisnak az akkumulátor-előfizetéses konstrukció.