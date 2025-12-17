Európai fiatalokra vadászik ez a fura autó

Prémiumgyártóként pozicionálja magát a kínai Nio gyár, amely 2022-ben nyitotta meg Biatorbágyon a magyarországi gyárát – ott azonban nem autókat, hanem akkumulátor-cserélő állomásokat gyártanak és fejlesztenek. Most az AutoWallis segítségével lép piacra a régióban a márka, amely elhozta a kifejezetten az európai fiatalok számára készített kisautóját is. A Firefly, azaz szentjánosbogár névre keresztelt villanyautó megjelenését a cég müncheni stúdiójában készítették. Karakteres jellegzetességnek a hármas lámpát választották, aminek köszönhetően tényleg feltűnő jelenséggel van dolgunk, amit csak fokoz, hogy a képeken látható lavender nevű halványlila fényezést adják alapáron, aki ettől el akar térni, annak 270 000 Ft-ot kell fizetnie.

A hármas osztású világítástól eltekintve nem polarizál a Firefly villanyautó megjelenése

Fotó: Autó-Motor

Már alapáron is gazdag a Firefly villanyautó felszereltsége

Az anyamárkához hasonlóan a Firefly esetén sincs fapados alapmodell, már a Select (11 990 000 Ft) is megkapja a teljes vezetőtámogató-rendszer csomagot és a legfontosabb kényelmi extrákat is, a Comfort (12 990 000 Ft) olyan finomságokkal csábít, mint az üvegtető, a masszázsfunkciós vezetőülés, Alcantara kárpit, szellőztetett első ülések, indukciós telefontöltő, satöbbi. Ne feledjük, egy klasszikus, 4 méter hosszú kisautóval van dolgunk, ebben a kategóriában párját ritkítja ez a kényeztetés. A piacon a Renault 5-ös és az elektromos Mini lehet az ellenfél, előbbi sokkal olcsóbb, utóbbi a vezetési élményre helyez nagyobb figyelmet.

Nagyon jó a minőségérzet, tágas a helykínálat, az első tároló alatti kivehető láda szemetesként funkcionálhat

A hazai piacra lépés alkalmából pár kilométer erejéig hazai utakon tudtuk kipróbálni a Firefly kisautót. Kényelmes hangolású a felfüggesztés, feleslegesnek tűnik az alul-felül kiegyenesített, kis átmérőjű kormány, mert még Sport-módba kapcsolva is marad az érzéketlen kormányzás. A hátsó kerekeket hajtó 141 LE/200 Nm-es villanymotorral nem okoz gondot még az autópálya-tempó sem, ilyenkor is síri csönd uralkodik az utastérben. Noha a menetpróba idején a decemberi szürkeség uralkodott, már így tükröződött a szélvédőn a világos műszerfal-burkolat – 220 000 Ft-os felár ellenében adják a travertine bézs hangulatot. Kár, mert ezt leszámítva nem lehet belekötni a minőségérzetbe, puha anyagok, szövetkárpit borít mindent, az ablakemelő-kapcsolókra még az ujj tapadását javító barázdák is kerültek. Piros pontot érdemel az első könyöklő alatti kivehető tároló, ami így szemetesként is használható, hiszen az autón kívül, könnyen lehet takarítani.