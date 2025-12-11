Ez volt Balázs Péter egyik titkos vágya!

A tegnap elhunyt Balázs Péter részletesen mesélt az Autó-Motornak autós tapasztalatairól és érzelmeiről. A 26 évvel ezelőtti cikkből kiderült, hogy első autóját felesége vásárolta még 1972-ben, mégpedig 40 ezer forintért. Az 1500-as, kormányváltós, tárcsafékes Nagypolszki igazi kedvenc maradt, még akkor is, ha később Zsigulik és Ladák sora, majd olasz autók, Lancia és Fiat következtek.

Balázs Péter a szépség, a komfort és a megbízhatóság „szentháromságban" rangsorolta az autókat

Szépség és kényelem

Járt pöttömnyi, automata sebességváltós DAF-fal is, a titkos vágya azonban egy Jaguar S-type volt – pusztán a szépsége miatt. „Egy autó menjen, ha kell, álljon meg biztonságosan, legyen jó a szellőzése, az utasok pedig még egy 1000 kilométeres út után se érezzék a derekukat" – mondta Balázs Péter az Autó-Motornak 1999-ben.